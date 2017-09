Dos madres dan a luz, con un día de diferencia, en el estacionamiento del mismo Burger King

Dos mujeres que se convirtieron en madres por primera vez en Nueva Jersey comparten historias muy parecidas, informó el medio CBS New York.

Ambas vieron llegar a sus bebés en el estacionamiento del mismo restaurante Burger King, con tan solo un día de diferencia y con la ayuda del mismo equipo de paramédicos.

Our @denvillepd officers and Denville Fire members delivered a baby in the Burger King Parking lot this evening. Great Job! pic.twitter.com/v0IgFbI6Fc

— Denville Police (@denvillepd) September 9, 2017