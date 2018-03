El presidente Donald Trump no agregará a dos nuevos litigantes al equipo legal que lo defiende en la investigación especial sobre la llamada trama rusa, informó el domingo uno de los abogados del presidente.

El abogado de Trump, Jay Sekulow, indicó en un comunicado que los abogados de Washington, Joseph di Genova y Victoria Toensing, tienen conflictos que no les permitirán representar al presidente con respecto a la investigación del fiscal especial Robert Mueller.

El anuncio se produjo horas después de que Trump utilizara Twitter para rechazar los informes de que está teniendo dificultades para agregar gente a su equipo legal, diciendo que estaba “muy feliz” con sus abogados actuales.

“Muchos abogados y altos bufetes de abogados quieren representarme en el caso de Rusia”, escribió Trump y agregó: “La fama y la fortuna NUNCA serán rechazadas por un abogado, aunque algunos estén en conflicto”.

Many lawyers and top law firms want to represent me in the Russia case…don’t believe the Fake News narrative that it is hard to find a lawyer who wants to take this on. Fame & fortune will NEVER be turned down by a lawyer, though some are conflicted. Problem is that a new…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2018

Ni el presidente ni Sekulow especificaron el conflicto con DiGenova y Toensing, que están casados entre sí y son socios legales, pero su firma ha representado a otros clientes en la investigación del fiscal especial, incluido el exasesor de campaña de Trump, Sam Clovis.

Sekulow dijo que Trump estaba “decepcionado” de que DiGenova y Toensing no lo defenderán en la investigación del fiscal especial, pero “esos conflictos no les impiden ayudar al presidente en otros asuntos legales”.

Trump lawyer Jay Sekulow tells NBC News the president is "disappointed" that conflicts prevent Joe diGenova and Victoria Toensing from joining the Trump legal team, but adds: "However, those conflicts do not prevent them from assisting the President in other legal matters." pic.twitter.com/DC9cL90rDH — NBC Politics (@NBCPolitics) March 25, 2018

El domingo, DiGenova y Toensing emitieron una declaración conjunta en la que dijeron: “Agradecemos al presidente su confianza en nosotros y esperamos trabajar con él en otros asuntos”. DiGenova, quien proporcionó la declaración a The Associated Press, se negó a responder preguntas adicionales sobre la naturaleza de su representación y la de Toensing sobre el presidente.

Se esperaba que DiGenova, cuya incorporación al equipo fue anunciada la semana pasada, inicie una nueva estrategia para el presidente después de que el abogado principal de Trump, John Dowd, renunciara la semana pasada. Dowd había promocionado la cooperación de la Casa Blanca y la campaña de Trump con Mueller. DiGenova, un exfiscal federal, ha sido un feroz defensor de Trump en televisión y acusó al FBI de tratar de “incriminar” al presidente por crímenes inexistentes.

El senador Mark Warner, demócrata por Virginia, dijo en el programa “Meet the Press” de NBC que los rusos se metieron en las elecciones y que cada uno de los principales asesores de seguridad del presidente ha dicho que volverán, pero que la Casa Blanca no proporciona ninguna dirección para que la seguridad electoral sea una prioridad.

Le preguntaron a Warner si el mandatario está actuando como si estuviera “comprometido” cuando se trata del presidente ruso, Vladimir Putin. Trump felicitó a Putin por su reelección la semana pasada y no mencionó la intromisión de las elecciones estadounidenses o el envenenamiento de un exespía ruso en suelo británico durante la conversación.

“Es más que extraño que a 14 meses de la administración de este presidente, nunca haya llamado a Rusia. Jamás ha condenado a Putin”, respondió Warner, el principal demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado.

"It is more than bizarre that in the 14 months if this president's administration, he has failed to call out Russia," @MarkWarner says on Trump. #MTP — Meet the Press (@MeetThePress) March 25, 2018

“Hay algo simplemente extraño en esto y creo que es una de las razones por las cuales la investigación de Mueller debe continuar y por qué nuestra investigación debe seguir”.