El hijo mayor del presidente Donald Trump y Kimberly Guilfoyle, una las presentadoras de noticias del programa The Five del canal Fox, han estado saliendo por unas semanas, informó Page Six el jueves, citando múltiples fuentes.

La noticia llega dos meses después de que Vanessa, la aún esposa de Trump, solicitó el divorcio después de 12 años de matrimonio y de tener cinco hijos durante la relación.

“Don Jr. y Kimberly se están viendo y están pasando un gran momento”, dijo una fuente a Page Six. “Si bien quiere respetar la privacidad de su familia, se está divorciando y disfruta de la compañía de Kimberly”.

Los representantes de Fox News y la Organización Trump no respondieron de inmediato a la solicitud de People para hacer comentarios.

Según Page Six, la pareja fue vista el domingo por la noche en una fiesta en la ciudad de Nueva York para el nuevo embajador del presidente Trump en Alemania, Richard Grenell. Después de la fiesta, Trump Jr. y Guilfoyle se fueron juntos y asistieron a una cena tardía en el restaurante Harry Cipriani en la Quinta Avenida.

Hija de una latina

Guilfoyle nació en San Francisco de una madre puertorriqueña y un padre irlandés. Creció en el Distrito de la Misión y Westlake y se graduó de Mercy High School. La madre de Guilfoyle, Mercedes, enseñó educación especial y murió de leucemia cuando Guilfoyle tenía once años.

“Mi madre era todo para mí, la amaba tanto, siempre quise estar cerca de ella. Me encantaba ver a la gente reaccionar ante ella. Era una mujer cálida que trabajaba en educación con personas con desafíos emocionales. Aprendí de ella mi sentido de retribución y de cómo eso paga cuando tienes muchas bendiciones” comentó Guilfoyle en una entrevista de Fox.