Para Britt Peterson, colaborador del New York Times, el presidente Donald Trump es el “peor jefe de Washington” que aunque debería estar en medio de un huracán de contrataciones en este momento, la realidad es bien diferente.

De 558 posiciones claves que requieren la confirmación del Senado, solo se han ocupado 123. Algunos departamentos están prácticamente vacíos a nivel de gabinete.

A medida que se acerca el verano y se reduce el tiempo para obtener nuevas confirmaciones a través del Senado antes de su largo receso de agosto, la administración casi no ha anunciado nuevos empleados. Parte de esto es la incompetencia. una serie de candidatos de alto perfil no ha pasado el proceso de investigación, y el hecho innegable de que Trump no parece estar tratando muy duro para llenar esas posiciones. Pero a la gente también le desagrada el hecho de que el señor Trump, quien fue tan agresivo en su crítica a la Casa Blanca, ahora parece el peor jefe de Washington.

Además, el Trump ha despedido a varios miembros del personal, incluyendo una serie de renuncias y despidos de su primer asesor de seguridad nacional, Michael Flynn (Rusia); Su director de comunicaciones, Michael Dubke y su Director de F.B.I., James Comey, quien en testimonio de este jueves, dio las razones de su despido por televisión.

A medida que las historias se extienden sobre el comportamiento errático y abusivo del presidente hacia su personal, a medida que sus asuntos legales se intensifican, a medida que aumenta el número de cuentos de advertencia (Comey, Sean Spicer, H. R. McMaster, Jeff Sessions), muchos candidatos se han negado a ser considerados para cargos que en cualquier otro momento serían muy codiciados, incluyendo al menos cuatro candidatos para el puesto de Comey antes de que Christopher Wray fuera anunciado como la selección del director F.B.I. Director.