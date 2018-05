El presidente Donald Trump envió una felicitación por el Día de las Madres, que se celebra este domingo en Estados Unidos, la cual aprovechó para enaltecer a su progenitora, quien recordó también fue una inmigrante.

“Este domingo es uno de los días más importantes del año: Día de las Madres. Es una oportunidad especial para agradecer a todas la madres y abuelas en nuestra vida”, comienza el mensaje de Trump, difundido a través de sus redes sociales.

“La fuerza de Estados Unidos proviene del amor, el coraje y la devoción de nuestras madres”, continúa el discurso. “A través de su valor, determinación y espíritu increíble, fueron pioneras de Occidente y se establecieron en la frontera”.

Más adelante, Trump se refiere a su propia madre.

“Mi madre fue una gran persona, su nombre, Mary Anne MacLeoda. Ella vino de Escocia para conocer a mi padre cuando era muy joven”, señala el mandatario, quien irónicamente ha basado la agenda de su administración en una férrea política antiinmigración.

“Aprendí mucho de mi madre. Ella fue simplemente increíble. Cálida, cariñosa, realmente inteligente, podía ser dura si tenía que serlo, pero básicamente era una persona realmente agradable”, describe Trump a su progenitora.

“Mucho de lo que hice y mucho de lo que me he convertido se debe a mi madre. La extraño mucho”, concluye Trump, no sin antes desear un feliz Día de las Madres.