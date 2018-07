La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) eligió como su nuevo dirigente a Domingo García, activista y abogado de derechos civiles de Dallas, Texas, quien se comprometió a luchar por los latinos, inmigrantes y “soñadores” para que reciban un “trato digno” en Estados Unidos.

“Vamos a trabajar para crear una fuerza política que cambie la cultura de los políticos y que no sigan tratando a los latinos como una piñata política, que nos den la dignidad que merecemos como ciudadanos americanos e inmigrantes”, dijo el nuevo líder de la organización hispana más antigua de Estados Unidos.

Durante la convención anual de LULAC en Phoenix, Arizona, se llevaron a cabo las elecciones este sábado, donde García se impuso sobre Darryl Morin y relevó en funciones a Roger Rocha.

En enero pasado, Rocha generó enorme polémica en la organización de derechos civiles, al enviar una carta al presidente Donald Trump donde expresó su apoyo al plan migratorio que presentó durante el discurso sobre el Estado de Unión.

We are proud to announce LULAC’s newly elected National President ⁦@Domingotexas⁩ . Congratulations! We’re looking forward to your leadership! #LULAC18 pic.twitter.com/6VisYFSXUV

— LULAC (@LULAC) July 21, 2018