Una de las mujeres más cercanas al presidente en su gabinete, Andrés Manuel López Obrador, la diputada Tatiana Clouthier, sorprendió con su contundente rechazo a la Guardia Nacional que AMLO busca crear.

Clouthier, quien además es la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que para el futuro de sus hijos y de su familia no quiere a los militares con el control total del país.

Todo se dijo en una reunión privada

En una reunión privada de diputados de Morena con Pedro Miguel Arce, asesor de la Presidencia en la elaboración del Plan Nacional de Paz y Seguridad, Clouthier cuestionó si la guardia sería creada en el caso que el presidente fuese no AMLO, sino Felipe Calderón, José Antonio Meade o Ricardo Anaya.

“Cuando estamos hablando de una seguridad en términos de lo que es el país para mi futuro, para mis hijos, para mi familia, yo no quiero a los militares con el control total de este país”, aseguró Clouthier.

Esa es la ley que tenemos que aprobar: la ley en que no importa qué presidente esté al frente, que estaríamos dando la totalidad del mando, porque depende que está bien hecha la ley y tiene sus contrapesos para quien esté al frente”, expresó Clouthier.

Tatiana Clouthier, diputada de Morena, criticó duramente la pretensión del Gobierno de crear la Guardia Nacional, pues -dijo- eso no fue lo que se ofreció en la campaña ni fue por lo que votaron los mexicanos https://t.co/C5bF1vmqOw — REFORMACOM (@Reforma) December 18, 2018

En un audio que logró el diario El Universal, Tatiana Clouthier consideró que con el dictamen que se pretende aprobar en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se está “militarizando” al país y su presencia en las calles sería permanente, si el documento se queda redactado como está.

“Aquí está militarizado, es permanente; inclusive, le estamos dando el mando al presidente en el artículo 89 de la policía privada… ¿Perdón?, ¿dónde he oído eso? O sea, no le puedes dar todo el poder a un hombre, y no es Andrés Manuel o no, estamos hablando de que los hombres somos humanos y no solamente eso, nos podemos morir, ¿y si mañana sube Juan o Pedro o María? El tipo de ley que debemos tener es donde cualquiera puede estar al mando y yo me siento tranquilo, y para eso existen los pesos y contra pesos”, señaló la diputada Clouthier.

