Una funcionaria del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Oregon se encuentra en la mira de la opinión pública por un polémico comentario antiinmigrante que presuntamente publicó en su Facebook, informó CBS News.

Según el medio, la cuenta de Lori McAllen en esa red social es imposible de rastrear, pero el comentario se divulgó rápidamente luego de que le hicieran una captura de pantalla.

“Personalmente, pienso que deberían dispararles a todos ellos en la frontera y considerarlo algo bueno… nos ahorrará miles de millones de dólares de los impuestos de los ESTADOUNIDENSES que trabajamos duro”, se lee.

@OregonDOT so Lori McAllen is saying those at the border should be gunned down…and you're okay with that? pic.twitter.com/2pAqHnzCFm

— candace escobar (@girlhoneeey) June 20, 2018