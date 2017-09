Disfraz de la patrulla fronteriza desencadena reacciones de rechazo en redes sociales

La tienda en línea Espíritu Halloween Superstores está promoviendo una camisa verde que lleva escrito “Border Protection” y “Agent Wall” en el pecho, y lo promueve como un traje que “transformará” al usuario en un supuesto agente de patrulla fronteriza. Las reacciones de rechazo a las implicaciones del disfraz están empezando a sacudir las redes sociales, reportó la revista People.

Como parte del “uniforme” hay una gorra de béisbol que lleva bordadas en letras color oro “border patrol”. La camisa se vende en línea, al igual que la gorra, esta última a un precio de $9.99.

La tienda en línea incluye la descripción: “Mantén la frontera segura hoy, mañana y en Halloween! ¡Deja claro a todos cuál es tu posición en este tema usando la camisa del trabajo de la patrulla fronteriza!”.

Los consumidores están compartiendo en sus cuentas de redes sociales su indignación por el disfraz.

Tommy Gorman:

“Por favor no hagas compras en @SpiritHalloween este año. Este traje de patrulla fronteriza es ofensivo en todos los sentidos y valida el racismo”.

Danny Sullivan:

“Aparentemente ser un agente de patrulla fronteriza puede ser un disfraz aterrador y sexy este Halloween. Um, no”.

Please don't shop at @SpiritHalloween this year. This border patrol costume is offensive in every way and normalizes racism. pic.twitter.com/1Leh6R7qAS

— Tommy Gorman (@TommyTheGorman) September 24, 2017