Diseñador Michael Kors enfurece a muchos mexicanos por “copiar” diseño de jerga

Según lo publicado en su página oficial, no se hace mención a la similitud encontrada por los cibernautas. No obstante en la red su sola aparición sirvió para dar pie a infinidad de memes.

– Nueva Innovadora colección @michaelkors que probablemente cuesta miles de pesos… – Sudadera que compré en el mercado de Coyoacán hace dos años por $200.00 pesos..(y me salió cara) 🤦🏻‍♂️ Por esto y muchas cosas más odio la industria de la Moda. 🤦🏻‍♂️ ————————— 🇺🇸 – NEW INNOVATIVE @michaelkors collection just released that’s probably very expensive… – Sweatshirt I bought in a Mexican traditional Street market 2 years ago for less than $10 usd… 🤦🏻‍♂️ For things like this I hate fashion industry…