Día Mundial del Autismo: Madre hispana crea la primera pastelería industrial en Florida que contrata a jóvenes con autismo

Hoy se celebra el Día Mundial del Autismo. ¿Qué pasa cuando una persona con autismo alcanza la edad adulta? Esta es la pregunta que con temor se hacen muchos padres de familia.

El problema

Según la organización Autism Society : “desde el momento en que su hijo sale del sistema escolar (típicamente a la edad de 21 años), no hay ninguna legislación federal que ordene servicios para los adultos con discapacidades. Esta falta de servicios para adultos infunde a los padres de familia mucha incertidumbre al planificar para el futuro”.

Una madre que buscó soluciones

Sin embargo, Silvia Planas Prats, una madre hispana, decidió tomar cartas en el asunto y crear una empresa y fundación que dé trabajo a los jóvenes con éste y otros trastornos del desarrollo.

Sus empleados, dicen que Planas Prats es la mejor jefa, porque gracias a que ella fundó Miami Is Kind, una pastelería industrial en donde se preparan macarrones y galletas, ellos han podido obtener su primer trabajo y han recibido sueldos desde el primer día. Muchos jóvenes con discapacidad por lo general reciben un sueldo por debajo del mínimo requerido por la ley. Sin embargo, este no es el caso en Miami Is Kind. El sueldo de sus empleados sí cumple con las normativas de salario mínimo.

“Miami Is Kind sale de la inspiración por mi hijo a través de él conozco todo el mundo de la discapacidad y cómo sufren las familias al igual que ha sufrido la mía por no saber que futuro le espera a sus hijos”, dijo la madre de 45 años en entrevista con Mundo Hispánico.

Planas Prats dejó de lado su exitosa carrera como líder mundial de inteligencia empresarial y se mudó de su España natal después que su hijo Marc fuera diagnosticado con autismo hace 15 años atrás.

“Yo pensaba que ya lo tenía todo en la vida, estaba creciendo en mi corporación y buscaba las promociones y el éxito profesional y luego con Marc mis valores cambiaron y empecé a entender lo que es ser mamá, sea el niño que sea”.

Superando barreras y creando empleos

A través de Miami Is Kind, su fundadora quiere sentar precedentes y romper con los prejuicios “por el estigma y por el desconocimiento en las corporaciones (a las personas con autismo) no se les da oportunidad de empleo; entonces yo quise poner mi granito de arena y dije ‘pues no, esto es una discriminación, ellos son muy buenos, valen mucho y tienen muchas habilidades y hay que darles una oportunidad porque se lo merecen”, agrega.

Miami Is Kind empezó con una inversión de $40,000. Todo el dinero eran fondos que Silvia había ahorrado, además ella no contaba con un sueldo. La pastelería industrial se inauguró con dos empleados en el 2015, ahora cuentan con siete trabajadores, todos, con algún trastorno del desarrollo. Sin embargo, la meta es poder contratar a 20 personas para el 2020.

Compras y subscripciones, la mejor manera de impulsar a Miami Is Kind

Para lograr la meta de 20 empleados, el producto se tiene que vender. Y su eslogan explica el proceso y la manera en la cual la empresa saldrá a flote: “Usted compra, nosotros empleamos, es simple, es amable”.

Ya en muchos supermercados de la cadena Whole Foods y Milam’s están a la venta los macarrones y galletas de la empresa. Pero para Silvia, la mejor manera en la que una persona pueda ayudar a la entidad social es a través de las subscripciones.

“Con la subscripción se obtienen paquetes de macarrones y esto nos hace un ingreso recurrente. Visitando nuestra página web Miamiiskind.org se subscriben y reciben cada mes un paquete de macarrones en su correo. Distribuimos en todo el país”, afirma.

“Lo más importante es que cuando las personas vayan a comprar se den cuentan que ellos tienen una opción; que su poder de compra es como un voto; entonces pueden escoger comprar nuestros productos”, asegura Silvia.

Los productos de Miami Is Kind son sin gluten y veganos.

