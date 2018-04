Día Mundial del Autismo: los desafíos que enfrentan los padres hispanos de niños con autismo

Desde que Gibrán fue diagnosticado con autismo a los tres años, la vida de sus padres se llenó de desafíos y búsqueda de respuestas.

“Yo creo que desde que uno recibe el diagnóstico todo es un reto. El primer reto es recibir el diagnóstico y poder aceptarlo y seguir adelante y trabajar en el futuro del niño. Luego para entrarlo a la escuela, para que reciba sus terapias. De hecho, nada más en la convivencia diaria con las demás personas, eso también es un reto grande porque estos niños muchas veces tienen problemas sensoriales, y a veces, la gente que no sabe y malinterpreta y piensa que es un niño nada más pataletudo”, explicó Adriana Álvarez, madre de Gibrán de ocho años.

El autismo, que afecta a 1 de cada 68 personas, de acuerdo con cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), es una condición de la que aún hay mucho desconocimiento y para padres como Álvarez, la falta de conocimiento de la sociedad complica aún más el panorama.

“Es un reto bien grande enseñarle a la gente acerca de lo que es el autismo y todas las variaciones porque no todos los niños con autismo son iguales. Muchas veces la gente piensa que el niño con autismo es el que se estrella contra las paredes y se autoagrede y está todo el tiempo en su mundo, nada más moviendo los brazos o moviendo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás, realmente esa fue la primera imagen que vino al mundo sobre el autismo, pero niños con autismo vienen en todos los colores y sabores. Nosotros como padres requerimos que la sociedad los acepte”, manifestó la madre.

Pero en ese camino hacia la aceptación, la madre colombiana insiste en que los padres son los primeros que tienen que aceptar a su hijo, un proceso que puede ser muy difícil.

“Dicen los expertos que se hace un proceso como de duelo, como cuando pierdes un ser querido porque es aceptar que tienes un hijo que tiene una dificultad y que va a vivir con esa dificultad toda su vida, entonces todos los sueños que tú has construido se vienen al piso. Lo primero que uno piensa es que no va a ser posible. Luego eso cambia un poco, los padres vivimos diferentes etapas y vemos qué alcances pueden tener nuestros hijos, qué le podemos exigir y qué metas nuevas podemos construir para ellos”, dijo la madre.

Patricia Lanaspa ha transitado durante muchos años el difícil camino de apoyar a un niño con discapacidades. Su hijo Nacho, que hoy tiene 20 años, fue diagnosticado con autismo a los cuatro años en su natal Uruguay.

El diagnóstico fue lo que impulsó a Lanaspa a emigrar a EE.UU. en busca de oportunidades para su hijo. Su experiencia la llevó a convertirse en el apoyo de muchos padres que llegan a la organización Parent to Parent of Georgia a buscar orientación sobre servicios para niños con discapacidades.

En su experiencia sirviendo como gerente regional de la organización ha apoyado a muchas familias hispanas que llegan luego de haber recibido un inesperado diagnóstico que trastoca las emociones de la familia, lo que la uruguaya insiste se debe vigilar con cautela.

“No hay nada raro en sentirse deprimido cuando uno recibe un diagnóstico inicial. Está bien pedir ayuda, está bien ir a un terapeuta, ir a una consejería, ir a un doctor y decirle: ‘yo no puedo enfrentar mi día a día’. Y la guía, a groso modo que yo tengo es, si usted siente que no se puede levantar y está el día llorando hasta que llegan sus hijos de la escuela porque está haciendo ese duelo sobre ese hijo que esperaba que iba a salir todo muy bien y no fue así, tiene que pedir ayuda profesional”, recomendó Lanaspa.

Hispanos y discapacidad

Para quienes tienen hijos con discapacidades, las responsabilidades económicas, las terapias, la carga emocional, y la falta de apoyo en español pueden ser abrumadoras.

María Correa, especialista de servicios de familia en la Asociación Latinoamericana ha sido testigo de las necesidades de muchos hispanos con niños con necesidades especiales.

“Muchas veces los padres llegan avergonzados. Primero porque no conocen, segundo porque piensan que su hijo tiene algo raro, que no es normal y ahí es cuando empezamos a quitar los mitos y hablarle específicamente, ‘no, esto es muy normal, no todo el mundo se desarrolla de la misma forma’. Y empezamos con la educación sobre la intervención temprana”, dijo Correa.

De acuerdo con la puertorriqueña los hispanos que tienen hijos con discapacidades enfrentan retos adicionales al buscar servicios para sus hijos.

Muchas veces la economía del hogar se complica cuando un padre tiene que dejar de trabajar para atender a su hijo con necesidades especiales. Transportarse hasta los lugares donde ofrecen los servicios de terapia también es un desafío para muchos, según Correa.

Además, la falta de especialistas que hablen en español es un reto para quienes no dominan el inglés.

“Sé de muchas madres y muchas familias que les cuesta mucho trabajo con el idioma poder conseguir recursos y tener acceso a los diferentes servicios y tener la información que necesitan. Sí es una barrera ser hispano en ese sentido porque siempre vas al final de la fila hasta que puedas hacerte valer por ti misma y poder hacer que se escuche tu voz y lo que necesitas y lo que exiges para tu hijo y a lo que él tiene derecho porque si tienes el problema del idioma siempre vas a estar en la parte de atrás”, manifestó Álvarez.

“Muchos de nuestros niños no hablan y la voz de este niño, que luego es adolescente y después es adulto va a ser siempre su papá y su mamá. Y si su papá y su mamá están viviendo en este momento en EE.UU. tienen que aprender el idioma o tienen que conseguir a alguien (que les ayude). Algo que hay que hacer, porque si no quiere decir que le está cerrando el futuro a su hijo”, agregó la madre colombiana.

Lola Hernández, madre de Eric, quien tiene autismo, se ha vuelto una activista por los derechos de los niños con discapacidades y sus padres y sostuvo que otra de las barreras con las que se topan tiene que ver con el estatus migratorio.

“Cuando son familias que no están documentadas, no tienen acceso a los servicios porque no son residentes, evidentemente se hace muy compleja la tarea porque solamente reciben servicios en la escuela, pero no pueden recibir servicios terapéuticos , no reciben terapia de lenguaje, terapia ocupacional, asesoría psicológica”, manifestó Hernández.

Factores como estos podrían estar afectando el diagnóstico temprano de niños hispanos con discapacidades y su intervención temprana. Esta es la observación de un estudio publicado por la Academia Estadounidense de Pediatría en torno a los diagnósticos de autismo entre hispanos que encontró que los niños latinos tenían tasas muy bajas de diagnósticos y que eran diagnosticados cuando eran más grandes y tenían síntomas más severos.

“La comunidad latina en EE.UU. desafortunadamente está siendo diagnosticada muy tarde y es por muchas razones, pero una de ellas son estas creencias de no te preocupes, si va a hablar. Tranquila, si va a caminar. Es flojito, es necio, es malportado’. La otra es no tener acceso a los servicios”, comentó Hernández.

Por ello, Correa aconseja a los padres a no tardarse en buscar una opinión de un especialista si observan que sus hijos tienen algún retraso en su desarrollo.

“Es importante que los padres a la primera que vean algo que no es consistente que hablen con los pediatras. La primera persona que tiene que informarle a los papás qué es lo que deben hacer es el pediatra. Es importante que busquen pediatras en los que confíen, pediatras que puedan comunicarse en el mismo idioma de los padres para que le dejen saber qué está ocurriendo”, recomendó Correa.

Del drama al empoderamiento

Los padres de niños con discapacidades enfrentan momentos de mucha tensión y de sentir que no pueden sobrellevar tantas responsabilidades.

Hernández compartió unas palabras que le dio una amiga en un momento en que se sentía saturada por la condición de Eric, por su otro hijo y porque en ese momento estudiaba en la universidad y estaba a punto de dejar su carrera.

“Ella me dijo: ‘tú tienes dos opciones en esta vida, de todos modos vas a vivir los años que te tocan vivir. Decide qué es lo que vas a hacer con esos años. Decide si durante esos años de tu vida vas a tirar la toalla continuamente y te vas a tirar al piso a llorar, o vas a tirar la toalla, te vas a caer cuando te tengas que caer, te levantas y sabes que de eso que estás viviendo en realidad tú te estás empoderando, estás creciendo”, recordó la mexicana.

Por ello, dijo a los padres que enfrentan la difícil tarea de criar hijos con discapacidades que se vale tirar la toalla a veces, pero hay que levantarse y seguir.

“Sí es muy difícil, sí es un reto muy grande, pero tenemos dos maneras de vivir la condición de nuestros hijos, una desde el drama y del ‘pobre de mí’, del ‘esto es una tragedia. O dos, tomamos la decisión de educarnos, de leer, de informarnos, de realmente practicar ese amor incondicional del que tanto hablamos, pero cuando viene la práctica a veces nos falla, de formar comunidad. Depende como quieras ver la situación, así la vivirás”, manifestó Hernández.