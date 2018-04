Día Mundial de la Libertad de Prensa: 5 datos curiosos

El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La libertad de expresión es un derecho fundamental para todos los individuos, los pueblos y las naciones, según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Cada año este día, la UNESCO trata de abordar diferentes temas y llamar a la concientización sobre la libertad de prensa. Este año, el foco está en la justicia y se ha elegido como lema: “los frenos y contrapesos al poder: medios de comunicación, justicia y estado de derecho”, según informa su página oficial.

