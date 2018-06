Día Mundial contra el Trabajo Infantil: 5 datos interesantes

El 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El tema es importante porque los niños deben disfrutar plenamente sus derechos, como el de jugar o ir a la escuela.

Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12.5 millones de niños latinoamericanos y 168 millones en todo el mundo trabajan; muchos a tiempo completo. Ellos no van a la escuela y no tienen tiempo para jugar. Muchos no reciben alimentación ni cuidados apropiados. Se les niega la oportunidad de ser niños.

TE PUEDE INTERESAR: TV Azteca de luto por muerte de uno de sus personajes (FOTOS)

152 millones de menores en el 🌍 son víctimas del #TrabajoInfantil. El 12 de junio es el #DíaMundialContraElTrabajoInfantil.

Mira cómo podemos acabar con este problema: https://t.co/WrooQBWA0u pic.twitter.com/oxp8c4LHYg — Naciones Unidas (@ONU_es) June 12, 2018

1.Día Mundial contra el Trabajo Infantil: historia

Uno de los principales objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando se fundó en 1919 fue la abolición del trabajo infantil. Desde una perspectiva histórica, el principal instrumento de la OIT para alcanzarlo ha sido la adopción y la supervisión de los estándares laborales en los que se aborda el concepto de edad mínima de admisión al empleo o al trabajo.

2. El lema de este año

El lema que determinó la OIT este año es “Generación Segura y Saludable”, en alusión a una campaña para el mejoramiento de la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes, y poner fin al trabajo infantil.

TE PUEDE INTERESAR: ÚLTIMA HORA: Operativo de ICE en tres estados termina con 91 inmigrantes arrestados

Este año, el Día mundial contra el #TrabajoInfantil y el Día mundial de la #SeguridadYLaSalud en el trabajo se unen en una campaña conjunta para mejorar la seguridad y la salud de las y los trabajadores jóvenes y poner fin al trabajo infantil. pic.twitter.com/W6oaJK9Skx — STPS México (@STPS_mx) June 11, 2018

3. Cuando se lanzó

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó el día mundial contra el trabajo infantil en el año 2002, para concienciar acerca de la magnitud de este problema y aunar esfuerzos para erradicar esta realidad.

4.Los objetivos a alcanzar

En 2015, los dirigentes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde se incluyó un renovado compromiso para acabar con el trabajo infantil. Una de las metas es para el 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

73 millones de niños hacen trabajos peligrosos para su salud, su

seguridad o su moral. Creemos una “generación segura y saludable” erradicando el #Trabajoinfantil: https://t.co/WrooQBWA0u pic.twitter.com/1w9b5jugkq — Naciones Unidas (@ONU_es) June 12, 2018

5.La situación en México

México ha suscrito diversos tratados internacionales, respecto al día mundial contra el trabajo infantil. El objetivo es dotar de mayor certeza a las condiciones laborales de los menores y combatir las malas prácticas, destacando la Convención sobre los Derechos del Niño.