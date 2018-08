Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos: 5 cosas que debes saber

Cada 23 de agosto se celebra el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, decretado por la UNESCO.

En esta fecha se conmemora el inicio de una sublevación que sería vital para la abolición del comercio transatlántico de esclavos.

En la noche del 22 al 23 de agosto de 1791, se produjo la insurrección de hombres y mujeres sometidos a la esclavitud en Saint-Domingue, la parte occidental de La Española que al proclamar su independencia, recuperó su nombre original: Haití.

On Thursday's #RememberSlavery Day, we pay homage to all who fought the injustice of the slave trade: https://t.co/ZOnFB8VcR5 pic.twitter.com/2n2S9PU4Ac

La UNESCO considera al comercio transatlántico de esclavos como la expatriación más grande de la historia, debido a que millones de africanos fueron arrancados de sus hogares, deportados hacia el continente americano y vendidos como esclavos.

Estimaciones calculan que unas 70 millones de personas fueron esclavizadas y comercializadas.

Según el historiador francés Jean-Michel Deveau, el comercio transatlántico de esclavos duró del siglo XVI al siglo XIX, y representa una de las tragedias más grandes en la historia de la humanidad, en términos de escala y duración

Distintos historiadores estiman que Brasil fue el país al que llegaron más esclavos en el mundo.

La ex colonia portuguesa recibió aproximadamente cinco millones de esclavos.

En 1822, la American Colonization Society (Sociedad Americana de Colonización) fundó Liberia, con el objetivo de albergar a todos los esclavos liberados en Estados Unidos.

De acuerdo con la fundación Walk Free, los diez países con mayor prevalencia de esclavitud en la actualidad son Corea del Norte, Eritrea, Burundi, Afganistán, Mauritania, Sudán del Sur, República Centroafricana, Camboya, Pakistán e Irán.

Esta situación afecta a aproximadamente 40 millones de personas.

Tackling slavery is a challenge which must be undertaken in global partnership.

Religious leaders from around the world are joining forces to create lasting,

positive change by discussing the urgent need to end this injustice.@SriSri #EndSlavery pic.twitter.com/6xA62cuObY

— Walk Free Foundation (@WalkFreeFdn) August 22, 2018