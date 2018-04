Día Internacional de la Tierra: 5 cosas que debes saber

Según la ONG Earth Day Network, el plástico es el tema de este Día Internacional de la Tierra 2018. El plástico está contaminando los océanos y la tierra, dañanado a la vida marina, a las aves y afectando la salud de la humanidad.

El plástico no se desintegra y es necesario bajar su consumo y también reciclarlo para que no termine contaminando los océanos.

Did you know the garbage patch in the Pacific Ocean contains 1.8 trillion pieces of plastic? What are you doing to cut down #PlasticWaste ? Watch the video to learn more #earthday 🌍👉 pic.twitter.com/akcnIqvtcl

El Día Internacional de la Tierra ha tenido un impacto positivo en el medioambiente a nivel mundial, pero también hay un rol importante a nivel local. Las empresas y las comunidades tienen diversas oportunidades para involucrarse. Se pueden realizar donaciones con organizaciones sin fines de lucro que trabajan para preservar el medioambiente. También se puede donar tiempo y ser voluntario en diversas causas, según earthday.org

It's the last day of #ClimateEducationWeek – but teaching kids about the #climatechange + conservation doesn't end here! We heard from so many teachers about the lessons they've shared with students. Let's keep it going! Use our resources year-round: https://t.co/Dwmq66QrS0

