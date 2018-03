La empresa Google ha decidido honrar con un Google Doodle a 12 mujeres de diferentes países por la celebración del Día Internacional de la Mujer 2018.

El jueves 8 de marzo, la empresa de tecnología presentará 12 ilustraciones interactivas o “Google Doodles” en la página principal de la plataforma de búsqueda. Los artistas son de 12 países, incluidos EE. UU., Japón, Pakistán y México.

It's officially #IWD2018 in the 🌎🌍🌏! Explore stories from women all over the globe in today's #GoogleDoodle & share yours using #HerStoryOurStory! → https://t.co/ydJboV47yJ pic.twitter.com/FBNpCPtMK8

— Google Doodles (@GoogleDoodles) March 7, 2018