Este 31 de marzo se celebra el día del taco en México ¡Qué sabroso! Y en la variedad está el gusto.

El secreto quizá esté en su simpleza: una tortilla rellena con comida rica, generalmente carne y vegetales; un poco de limón y hierbas. ¿Simple? Sí, pero con infinitas posibilidades.

El taco tiene adeptos en todo el mundo. Y en las distintas formas de prepararlo reside quizá su fama: la tortilla puede ser de harina de trigo o de maíz, suave. Se le puede poner mucho limón, cilantro, salsa verde o sin ella.

¿Eres de los tradicionales, al Pastor? ¿De carnitas o de barbacoa? ¿O te gusta el pescado? ¿Con mucha cebolla? ¿Sin cilantro? O a lo mejor prefieres innovar con tofu, repollo colorado, zanahoria y brotes de soja.

