Como ha sido una tradición desde hace 55 años, el imponente río Chicago “se vestirá” de verde para unirse a la celebración del Día de San Patricio, que esta vez se espera sea más grande que nunca en la “Ciudad de los vientos”.

El particular teñido esmeralda del río es obra del Chicago Plumbers Union Local 130, que emplea un colorante de alimentos patentado para volver verde el agua, el cual suelen utilizar para rastrear las fugas en los edificios, según ABC 7.

“Se trata de reunirnos, pasar un buen rato y celebrar lo que los irlandeses han hecho por la ciudad de Chicago”, declaró Mary Kate Manion, “Reina del Día de San Patricio 2018” coronada por el propio sindicato de fontaneros, respecto al agua verde en el río.

Congratulations to our very own Mary Kate Manion, Class of 2009, who was crowned the 2018 Chicago St. Patrick's Day Queen today! What an incredible honor! #knightpride #onceaknightalwaysaknight #iccpclassof2009 #2018ChicagoStPatricksQueen pic.twitter.com/9qWpJVByv6

