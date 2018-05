Día de las Madres: “Que nuestros hijos puedan seguir soñando” (VIDEO)

Este es un Día de la Madres diferente para Yesenia Rodríguez, una inmigrante hondureña cuya familia entera se ha visto afectada por las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

Ella y su esposo están amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) que la semana pasada el gobierno anunció que cancelaría a unos 56,000 hondureños que ahora tienen 18 meses para salir del país.

Además, sus tres hijos tienen la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), beneficio que aunque el gobierno anunció su cancelación, litigios en diferentes cortes, al momento han logrado que siga vivo.

“Una tristeza muy grande porque no sabemos qué hacer para poder ayudar a nuestros hijos. Hoy que celebramos el Día de las Madres me pongo en el lugar de todas las madres de EE.UU. que tenemos hijos con DACA y gracias a eso han logrado sus propósitos. Ellos tienen sus sueños y ahora ellos están frustrados por lo que está pasando. Si DACA ya no existe, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de nosotros?”, se preguntó Rodríguez.

La madre hondureña fue una de las oradoras de un evento en honor a las madres inmigrantes que se llevó a cabo en la Iglesia Presbiteriana Columbia este jueves. Líderes religiosos de diferentes denominaciones hicieron un llamado en el Día de las Madres en algunos países latinoamericanos a un cese de las deportaciones y las separaciones de familias.

Durante la actividad se firmó una petición que enviarán a la congresista federal de Georgia, Karen Handel, en la que le piden que no apoyen iniciativas que separen familias.

“Queremos recordarle que este país ha sido construido en nuestra fe, en la familia, en años y años y generaciones y generaciones, de madres y padres inmigrantes que siempre han llegado a este país y siempre lo han mejorado. Este no es un asunto que vemos como político, es un asunto moral. Y creemos firmemente que si la representante Handel verdaderamente cree en la santidad de las familias, de madres y padres criando a sus hijos, debería hacer todo lo posible para ayudar a que eso pase aquí, incluso para nuestros padres inmigrantes”, sostuvo Tom Hagood, pastor de la Iglesia Presbiteriana Columbia.

Juan Sandoval, diácono de la Diócesis Episcopal de Atlanta habló de los tiempos difíciles que enfrenta la comunidad inmigrante en estos días.

“Dios nos ha dicho que todos somos iguales, pero parece que en estos tiempos en EE.UU. eso no pasa y si estos cristianos o creyentes en Dios, no sé si han leído la Biblia, porque nos dice ahí que a los extranjeros debemos tratarlos como a uno de nosotros y eso no ha pasado en este país en este tiempo. Tienen que pensar en cómo sería si su familia estuviera rota sin los hijos, o sin la madre o sin el padre. Por eso tenemos que hablar con los congresistas y enviar unas cartas al presidente, a los senadores también, para que ellos sepan lo que nosotros pensamos y cómo nos sentimos”, manifestó.

Angélica Godoy, una madre inmigrante se unió a Sandoval en el pedido a mirar el mensaje bíblico como un ejemplo a seguir con los inmigrantes.

“Estoy aquí para apoyar a todas las madres y para recordarle a nuestro gobierno que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y este país siempre lleva en las placas de los carros y siempre cuando los gobernadores dan sus pláticas al pueblo dicen: ‘In God we trust’. Yo pienso que deben creer en Dios que todos somos iguales, que todos tenemos derecho a una oportunidad, a una mejor vida. Y que lo único que queremos es el bienestar de todos”, dijo Godoy.

Por su parte, Rodríguez, cuyos hijos han conseguido completar sus carreras y trabajos profesionales, incluso comprar viviendas, gracias al DACA, mantiene la esperanza en que su fe puede abrirle caminos donde no los ve.

“Nosotros tenemos que apoyar a nuestros hijos, pero también pedirle a Dios que le toque el corazón a los congresistas. Pongan unas leyes para que nuestros hijos puedan seguir soñando”, manifestó.

