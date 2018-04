Día de la Tierra: 5 acciones fáciles para todos los días

Este Día de la Tierra tiene como objetivo reciclar el plástico que está obstruyendo y contaminado nuestros océanos. Pero el Día de la Tierra, es mucho más que eso.

Como dice la dra. Jane Goodall en el doodle de Google, y desde la página de su Instituto, The Jane Goodall Institute, todos podemos hacer una diferencia y todos podemos elegir una vida en mayor armonía con la naturaleza.

#EarthDay is on the horizon! Odds are you're using disposable plastic right now – you don't have to be: We only have a singular planet home, so forget single-use plastic! Get your #EarthDay2018 on + stand up to #plasticpollution today: https://t.co/unlLyTd9c2 #EndPlasticPollution pic.twitter.com/WPR9ePiPgN — JaneGoodallInstitute (@JaneGoodallInst) April 20, 2018

¿Cómo se puede participar en este Día de la Tierra? Las opciones son casi infinitas: utilizar más la bicicleta y menos el auto, cuidar el agua, educarse, consumir en forma consciente, son algunas opciones.

La Administración Nacional de los Océanos (NOAA por sus siglas en inglés) nos brinda 5 acciones simples para cuidar la Tierra todos los días del año, empezando por este Día de la Tierra.

Did you know that each year the US uses 30bill plastic bags requiring 12mill

barrels of oil to produce? This year #dojust1thing by switching to @ecobags reusable bags and eliminate the need for single-use plastic bags! #ecobags #zerowaste (photo credit: Lapland Eco Store) pic.twitter.com/kcQcBvGWGR — Earth Day Initiative (@EarthDayNewYork) April 22, 2018

1.Día de la tierra: Reducir, reusar y reciclar

Al seguir el principio de las 3 “R” se disminuye la cantidad de basura que termina en los basureros. Con las cáscaras de frutas y verduras, se puede realizar compost. Los envases se puede reutilizar con otras funciones y el plástico se puede reciclar para dar vida a otros objetos, como bancos de plaza.

2. Conservar el agua

Aquí toda la familia puede ayudar: lavarse los dientes con el grifo cerrado, cuidar que las canillas no goteen y utilizar la cantidad de agua necesaria, sin malgastar.

También es importante elegir productos que no sean tóxicos en el hogar, la escuela y las oficinas para no contaminar los ríos y mares.

3. Usar bombillos de larga duración

Las lamparitas de alta eficiencia reducen las emisiones de gases y ahorran electricidad. Además es importante apagar las luces cuando se sale del cuarto. En el día de la Tierra la electricidad también importa.

At least 51 trillion microplastic particles are already in our oceans. Shrink your plastic footprint & take action for #CleanSeas. Here's how: https://t.co/0y09PmpgyH #EarthDay pic.twitter.com/vORm6uSUTm — United Nations (@UN) April 22, 2018

4. Utilizar menos plástico

Comprar menos plástico y llevar bolsas reusables a la tienda al momento de comprar.

5. Plantar un árbol

Este Día de la Tierra se puede empezar por plantar un árbol. Los árboles proveeen alimento y oxígeno. Además ayudan a ahorrar energía, purifican el aire y ayudan a combatir el cambio climático.