Tras ser reportada como desaparecida, la presunta foto de la hondureña Mirian Celaya en un centro de detención de los EE.UU. se ‘regó como pólvora’ a través de las redes sociales. Sin embargo aún se espera la versión de las autoridades.

En la imagen la hondureña, que se hizo famosa por despreciar los frijoles que le dieron de comer en un albergue de Tijuana, aparece con la camiseta roja que traía cuando dio la entrevista para pedir disculpas a los mexicanos.

Un tanto despeinada, Mirian aparece de frente a la cámara y de fondo una pared blanca con un letrero que dice “Hold Room 27” (sala de espera 27) y la leyenda “occupied” (ocupada).

También se alcanza a leer “To conserve water, recycled water is used to flush toilets and urinals”, seguido de su respectiva traducción: “Para conservar el agua, el agua reciclada se utiliza a los inodoros y urinarios”.

Sin definir la procedencia, la periodista Nelssie Carrillo dio a conocer la imagen a través de su cuenta de Instagram, donde escribió: “La migrante hondureña que rechazó el comer frijoles y tortillas en un albergue de Tijuana, #ladyfrijoles se encuentra detenida junto con sus dos hijas por las autoridades migratorias en la garita de Otay”.

De acuerdo con la información proporcionada por la reportera, “Mirian Celaya fue detenida el domingo después de intentar cruzar de Tijuana a Estados Unidos ilegalmente, junto a la caravana de inmigrantes que viene de Centroamérica”.

Si la información es verídica, eso significa que Mirian Celaya fue uno de los inmigrantes que quiso cruzar en momentos en que EE.UU. los repelió con gases lacrimógenos, lo que terminó con el cierre momentáneo de la frontera y la detención y posterior deportación de al menos 98 migrantes desde suelo mexicano.

