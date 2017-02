Detienen al presunto homicida de un padre de familia hispano en Texas

Agentes de la División de Homicidios de la oficina del alguacil del condado de Harris arrestaron a Cedrick Travon Davis, de 22 años, como presunto responsable de la muerte a balazos del padre de familia Edward Longoria Sr., quien fue abatido frente a su hijo durante una presunta transacción comercial. El otro presunto responsable sigue prófugo.

Thomas Gilliland, de la oficina del alguacil, explicó a MundoHispánico que la noche del lunes 23 de noviembre de 2016, a las 9:05 de la noche, Longoria Sr. llegó acompañado de su hijo al estacionamiento de un centro comercial ubicado en Cypresswood Dr. en el norte del condado de Harris.

Pero la negociación comercial, que según fuentes de la investigación se había pactado por internet, no se logró ya que Davis, junto a un segundo sospechoso, trataron de robar a Longoria Sr. y a su hijo a mano armada. Pero Longoria Sr. también iba armado y repelió la agresión, por lo que hubo un intercambio de disparos.

En el tiroteo, Longoria Sr. quedó malherido y su hijo llamó a los servicios de emergencia. Sin embargo, los paramédicos ya no pudieron hacer nada por salvar al hombre quien quedó muerto en el lugar. Los dos presuntos tiradores escaparon en el auto en que llegaron.

Los agentes de la División de Homicidios de la oficina del alguacil del condado de Harris comenzaron las investigaciones en el lugar, entrevistando al hijo del fallecido y a otros testigos, y así fue como determinaron la identidad de Davis como uno de los dos presuntos responsables.

El otro presunto sospechoso ya ha sido identificado pero no se dará a conocer su nombre sino hasta que se logre su arresto pues sigue prófugo, dijeron las autoridades.

La familia de Longoria Sr. ha abierto una cuenta en la red social de financiamiento Go Fund Me para que quien quiera ayudar a cubrir los gastos del funeral, la cuenta lleva por nombre Funeral for Edward Longoria Sr.