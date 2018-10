Dos paquetes enviados al edificio donde se recibe la correspondencia del Pentágono dieron positivo a la presencia de ricina, informaron varios medios de comunicación.

El edificio donde se recibe el correo se encuentra separado del Pentágono, por lo que no representó ninguna amenaza para la sede del Departamento de Defensa, reportó CNN. No obstante, toda la correspondencia que llegó hoy tuvo que ser aislada, dijo un oficial a la cadena de noticias.

El FBI y la Agencia de Protección del Pentágono respondieron ante la emergencia y se espera que el Buró Federal de Investigaciones continúe haciendo más pruebas.

A piece of mail delivered to the Pentagon mail facility has initially tested positive for ricin, according to two US defense officials. https://t.co/xunCU5byRO pic.twitter.com/oS1DbXBez6

