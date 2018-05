El envío de tropas de la Guardia Nacional a la frontera entre Estados Unidos y México que ordenó el presidente Donald Trump comienza a dar sus primeros frutos en la búsqueda por detener a más inmigrantes.

Desde el pasado 15 de abril, oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) han capturado a 1,600 personas que intentaban ingresar ilegalmente al país, como resultado del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera suroeste, informaron funcionarios de defensa y la CBP.

La presencia de la Guardia Nacional permite que más agentes de la CBP dejen sus escritorios y protejan físicamente la frontera, lo que ha dado como resultado un importante aumento en la cantidad de detenidos, dijeron oficiales de la Guardia Nacional que supervisan los despliegues fronterizos, reportó Washington Examiner.

La labor conjunta entre los guardias y los oficiales fronterizos también llevó a la CBP a interceptar a 451 personas antes de ingresar de manera ilegal a Estados Unidos.

Today, I met with the men and women of Border Patrol’s El Centro Sector. More than 800 dedicated Border Patrol agents are working around the clock in the Imperial Valley area to secure our border and protect the American people. pic.twitter.com/fbSCzWaumf

— Kevin McAleenan (@CBP_McAleenan) May 7, 2018