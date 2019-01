Un reconocido presentador del tiempo fue despedido luego de emitir al aire un presunto comentario racista en referencia a Martin Luther King Jr.

Un video publicado en las redes sociales de la transmisión del viernes que efectuó el meteorólogo jefe del canal televisivo WHEC, Jeremy Kappell, lo incluye al llamar “Martin Luther Coon (negro) King Jr. Park” a un parque cuyo nombre oficial es el del asesinado líder de los derechos civiles, reportó NBC News.

El gerente general de WHEC, Richard Reingold, escribió en el sitio web de la estación de televisión que estaba desmoralizado y disgustado por la transmisión del supuesto comentario racista y, además, lamentó que no se disculparan de inmediato.

TE PUEDE INTERESAR: Trump promoverá plan de muro en horario de máxima audiencia

Apuntó que la estación hizo un “cambio de personal” el domingo después de una investigación y debate interno.

“Creemos firmemente en mantener a nuestros reporteros y anclas en el más alto nivel. Estamos orgullosos de nuestros dedicados profesionales de la sala de redacción, y esperamos y exigimos que cada uno respete y comprenda que su comportamiento se refleja directamente en la estación para la que trabajan y en la comunidad a la que servimos”, expuso Reingold.

Luego, Kappell tuiteó este lunes que “no se trata de raza” y agregó: “Nunca he pronunciado esas palabras en mi vida”.

TE PUEDE INTERESAR: Joe Biden estudia postularse a las elecciones presidenciales 2020

El presentador del tiempo enfatizó que supuesto insulto racista fue un error causado por hablar demasiado rápido.

“Lo que sucedió el viernes, para mí, es un simple malentendido. Si me observas con frecuencia, sabes que tiendo a poseer mucha información sobre el clima, lo que me obliga a hablar rápido y, desafortunadamente, hablé demasiado rápido cuando me estaba refiriendo al Dr. Martin Luther King Jr. Tan rápido hasta el punto de que junté un par de palabras. En mi mente, sabía que había pronunciado un error, pero no había malicia. No tenía idea de la forma en que le había llegado a muchas personas”, dijo Kappell en un video publicado en su cuenta en Facebook en la noche de este lunes.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >