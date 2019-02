Yes Network, se suma con 22 partidos de la MLS

Todas las transmisiones de la red YES también se transmitirán en vivo a través de la aplicación FOX Sports GO

El New York City FC anunció hoy que el socio de transmisión del Club, YES Network, televisará 22 partidos de temporada regular del NYCFC esta temporada.

El primer partido que se transmitirá será el estreno de la temporada el domingo, 10 de marzo contra D.C. United en el Yankee Stadium (3:00 pm ET). Los 22 partidos de NYCFC televisados ​​por la Cadena YES también se transmitirán en vivo a través de la aplicación FOX Sports GO.

Joe Tolleson e Ian Joy regresarán para su quinto año de transmitir los partidos en ingles como narrador y comentarista, respectivamente por la cadena YES, mientras que Janusz Michallik también regresa para manejar el análisis.

El partido amistoso de pretemporada de NYCFC contra Nashville SC el 22 de febrero también se transmitirá en vivo por YES Network y se transmitirá en vivo a través de la aplicación Fox Sports GO a las 8:00 pm ET.

Cada ves mas la MLS y sus equipos logran distribuir a una mayor audiencia, dentro y fuera de los Estados Unidos, el interes de ver esta joven liga ha despertado en el mundo, no solo por los jugadores estrellas que han llegado a lo largo de sus mas de 20 años de existencia.

Como Beckham, Zlatan, Rooney, Dos Santos, Villa, Vela y un sin fin de jugadores muy valorados el el mundo del futbol, pero también impulsado por la venta de muchos otros jóvenes que llegaron a esta liga y fueron vendidos por sumas considerables a Europa, como el ultimo caso de Miguel Almirón del Atlanta United.