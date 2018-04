Yadier Molina y dirigente de Arizona protagonizan incidente

El receptor Puertorriqueño de los Cardenales de San Luis Yadier Molina fue el protagonista de un altercado con el manager de los los Diamondbacks de Arizona, Torey Lovullo , que provocó que se vaciaran las bancas.

El hecho ocurrió en la parte baja del segundo inning cuando el jugador A.J. Pollock fue ponchado y comenzó a protestar al oficial del plato Tim Timmons y Lovullo salió en defensa de su jugador.

RELACIONADO: Shohei Ohtani cierra semana espectacular con nueva victoria

Luego de una discusión el umpire expulsó a Lovullo del partido y este siguió protestando y parecer dijo algo que no le gusto al puertorriqueño que lo increpó y tuvo que ser contenido por Timmons

De acuerdo a la cadena televisiva FOX, Molina dijo, al finalizar el partido, que “si me vas a insultar al decirme ‘hijo de p***’, más vale que estés listo para pelear”.

Al finalizar el encuentro Lovullo se disculpó con Yadier Molina.

“Respeto mucho a Yadier Molina. No usé las palabras correctas y se ofendió por lo que dije. Mi deseo es regresar a ese momento y no decir lo que dije”, sostuvo Lovullo en entrevista con FOX Sports Midwest.

Torey Lovullo on altercation with Yadi: "I have the utmost respect for Yadier Molina. … [I] used a poor choice of words, and he took offense to it. I wish I could take back what I said." #STLCards pic.twitter.com/hJtmxHBSJJ

— FOX Sports Midwest (@FSMidwest) April 8, 2018