Ya le cayeron encima a Martino

LA PRIMER CRITICA

La primera vino nada mas ni nada menos de Hugo Sánchez, uno de los mejores goleadores que México ha dado, siendo un ídolo en el Real Madrid.

Hugo Sanchez hablo a los medios por ESPN sobre la llegada de Martino al Tri y no le gustó nada que el entrenador sea extranjero: “Para mí, no es bienvenido”.

No es tanto la critica dirigida en especial a Martino, es mucho mas a la decisión de escoger a un entrenador que no sea mexicano. Y es obvio que Hugo también quería el puesto.

El director técnico argentino Gerardo Martino, tuvo dos temporadas espectaculares en el club de la MLS Atlanta United. En la segunda temporada de vida del club lo llevo a ganar el primer campeonato de la MLS.

Desde la primera temporada Martino empezó a recibir llamados, y las ofertas no tardaron en llegar, de Europa, de Argentina y finalmente de México.

En un momento se hablo de reemplazar a Jorge Sampaoli en la Selección Argentina. Pero pareciera que Martino todavía la AFA le debe dinero de cuando fue titular de la Albiceleste.

Finalmente, la selección mexicana se lo llevo, después de aceptar sus exigencias y la suma de dinero y por último mínimo a cuatro años.

Ya desde que se sabia que iba a ser el el nuevo entrenador del Tri, los fanáticos, jugadores y algunos de la prensa, estaban mas que satisfechos con la elección. Pero no tardo en llegar las quejas y las criticas.

EL QUE RIE ULTIMO RIE MEJOR

Ya hace tiempo que Hugo Sanchez viene criticando los candidatos que se hablaban en un momento para reemplazar a Osorio. Y también Hugo se quejaba de Osorio, no solo por la discrepancia sobre lo futbolístico sino también el porque no escoger a un mexicano.

El ex goleador azteca no tuvo mas que elogios sobre el currículum del ex DT de la selección argentina, de Paraguay del Barcelona y del Atlanta United.

Pero no está de nada de acuerdo con que el entrenador del equipo sea extranjero. Para el y para otros exjugadores y periodistas, el entrenador de México tiene que ser un mexicano.

Cualquier extranjero esta bienvenido al fútbol mexicano para dirigir a un equipo. Pero ningún extranjero esta bienvenido a la selección nacional porque tiene que ser dirigida por un mexicano.

Lo he dicho y lo seguiré defendiendo”, así se expreso Hugo Sánchez a la prensa a través de ESPN.

Como siempre ocurre, en el programa de ESPN Futbol Picante, producido desde México, y distribuido también en la señal de ESPN Deportes de USA.

Y VENDRAN MAS QUEJAS DESPUES DE LOS PRIMEROS ENCUENTROS

El ex goleador del Real Madrid dijo: “Si queremos conseguir cosas importantes tenemos que copiar a España, Italia, Brasil, Argentina, países que futbolísticamente están en el top.

Yo no conozco un entrenador argentino que haya dirigido en Brasil, o un brasileño en Uruguay”.

Y no esta tan lejos de la realidad, países como Brasil, argentina, Uruguay y otros como Italia, Francia, Alemania. Nunca se loes ocurriría contratar a un entrenador que no sea del país que va a dirigir.

Pero cada vez quedan menos países que siguen esa regla y son los mas que buscan renovar con entrenadores que provengan de culturas futbolísticas.

Por ejemplo, en el mundial pasado había varios argentinos dirigiendo diferentes países.

Este es solo el comienzo para Martino, y todavía no ha empezado a jugar, tiene poco tiempo para demostrar a Hugo Sánchez que con extranjeros “Si Se Puede”