Ya está disponible FIFA 18 World Cup, la actualización del juego FIFA 18

FIFA 18 World Cup, la actualización gratuita del juego FIFA 18 ya está disponible y es gratuita.

La fiebre del Mundial está por todas partes y los video juegos no son excepción, aficionados de las consolas pueden jugar con cualquiera de los 32 equipos del torneo y elegir cualquiera de los 12 estadios y así conseguir su sueño de competir virtualmente por el mayor premio futbolístico del mundo.

La actualización gratuita está disponible a partir del 29 de mayo para PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch o PC y en dispositivos móviles estará disponible a partir del 6 de junio.

Para obtener el juego haz clic en este enlace

#WorldCup HYPE!

Play it NOW in #FIFA18 🇷🇺 https://t.co/wJPWOiVG79 pic.twitter.com/YOjM3YNQ9C

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 29, 2018