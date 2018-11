Ya basta cuando y donde se juega River-Boca

La Conmebol anuncia de manera oficial el día y estadio donde se llevará a cabo la final de la Copa Libertadores, se terminaron todas las especulaciones.

El River-Boca ya tiene sede y fecha definidas dijo Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, los equipos no están de acuerdo, pero no hay vuelta a atrás.

Lo hizo oficial la Confederación Suramericana de Futbol, el duelo entre el equipo de Núñez y el equipo de la rivera será en el Santiago Bernabéu.

LAVANDOSE LAS MANOS

Alejandro Domínguez, presidente de la entidad que rige la Copa Libertadores, anunció que se jugará en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu el 9 de diciembre.

Se disputará a las 2:30 PM ET / 1:30 PM Centro / 11:30 AM PT., hasta ayer se especulaba que podría jugarse en Miami, pero no se pudo llegar a un arreglo

Cuando se decidió que no se jugara en argentina, el teléfono de Domínguez empezó a sonar sin para, el Reliant Sports Group de Miami se intereso en producir el evento y habían llegado un acuerdo con el medio que tiene los derechos, Fox Sports.

SIEMPRE LA FIFA

Pero llego Infantino y se acabo la discusión, según Domínguez el Presidente de la FIFA fue parte del proceso de aprobación, también el Primer Ministro de España, Pedro Sánchez y como no podía faltar el Presidente del Real Madrid.

Florentino Pérez no solo sello el acuerdo, sino que trabajo por detrás para que esto ocurriera si o si y sacar ventaja a Miami que creía tener todo cocinado.

@CONMEBOL

Final de la CONMEBOL Libertadores 2018 se jugará el domingo 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu de Madrid.

https: //goo.gl/ZTfCRN

17:46 – 29 nov. 2018

DE MAL EN PEOR

Los dos equipos no se olvidan de que el partido estaba programado para jugarse el 24 de noviembre, pero los hechos ocurridos ese día hizo que se suspendiera.

Primero por 1 hora, luego 2, luego al otro día y al día siguiente Domínguez, por sensatez o presión decidió suspender el partido hasta nuevo aviso.

El domingo, el plantel de Boca Juniors se negó a jugarlo, argumentando que no había igualdad de condiciones y que presentarían escritos pretendiendo ganar el partido sin jugar

FINAL A LA PREPOTENTE

Pero la Conmebol insistía, “Se Va A Jugar”, invitando a los presidentes a reunirse el pasado martes para acordar una fecha y aunque se hablaba de Asunción, nadie confirmaba.

Del Monumental a Madrid, todo esto en pocos días, muchas sedes quisieron la final de la Libertadores, una Libertadores que hace años pierde prestigio, prácticamente desde que Boca salió campeón la ultima vez

Ahora ya esta todo cocinado. Será en el Santiago Bernabéu, River dejará por 2 años de participar en juegos internacionales y habrá una importante suma de dinero, pero no podrá pasar los 400 mil dólares.

POBRE LOS FANATICOS DE VERDAD

Pero el que realmente sufrirá será el fanático de River, el que pago la entrada, el que esperaba esta oportunidad única que solo ocurre una vez en la vida, que por culpa de algunos pocos criminales no podrán ver la final entre River Plate y Boca Juniors en el Monumental.

Los fanáticos de Boca si la tuvieron, su partido se jugo en la Bombonera donde River sorprendió y empato el partido. Ahora esta final será solo para los ricos y poderosos de la argentina y aquellos fanáticos europeos que no se atrevieron a verlo en Buenos Aires

Durante muchos años se hablará de esta final, y no importa quien gane la Copa mas Antigua del Mundo el recuerdo será bochornoso. Si gana Boca igualará a Independiente de Avellaneda y será el que mas copa gano.

NUNCA MAS

Si es River será la dicha de sumar una copa mas y hacerlo nada mas ni nada menos que frente a su archirrival, el equipo de la Boca.

Así que ese fin de semana será histórico, para los que disfrutamos la MLS, veremos la final de la Copa MLS, el 8 de diciembre, en Atlanta, ese será el plato de entrada, porque al otro día el plato principal será Boca-River por primera y única vez en la final de la Libertadores en el Bernabéu.

Como dice el famoso tango Cambalache “El Mundo Fue y Sera Una Porquería Ya Lo Se, En El 503 y en el 2000 También”, cuanta verdad

Contenido generado por thefutboltimes.com