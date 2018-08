Roman Reigns y Ronda Rousey se convirtieron en los más grandes ganadores del WWE SummerSlam 2018, celebrado el domingo en el Barclay Center de Brooklyn, Nueva York, reseñó la WWE en su sitio web.

En la pelea estelar, Roman Reigns se impuso a Brock Lesnar en una espectacular pelea para de esa manera alzarse como el nuevo Campeón Universal.

Luego de tres años de enfrentamientos, finalmente “El Perro Mayor” derrotó a su más grande rival.

Apenas iniciado el combate, Reigns lanzó una ráfaga de ‘golpes de Superman’ y lanzas sobre Lesnar, a las que el campeón defensor respondió con guillotinas.

Cuando Lesnar reingresó al ring tras protagonizar un enfrentamiento fuera del cuadrilátero, Reigns lo sometió a una lanza que lo derribó de inmediato y dio paso a la cuenta de tres.

WWE SummerSlam 2018: Ronda Rousey hace historia

La luchadora de UFC se alzó con el triunfo y el campeonato femenino de WWE RAW, tras derrotar a la hasta entonces campeona, Alexa Bliss.

El combate tuvo una sola dominadora desde el inicio, cuando Ronda Rousey le propinó un terrible puñetazo a la campeona defensora que la obligó a salir del cuadrilátero.

El desenlace se definió cuando luego de varios minutos de intercambio de golpes, Ronda atrapó el brazo de Alexa en una llave de sumisión.

Tras sufrir un incremento de la presión en su muñeca, la vigente campeona se rindió, con lo que Ronda Rousey fue ovacionada por el público presente.

De esta manera, se convirtió en la primer mujer en ganar un título de la WWE y de las artes marciales mixtas.

WWE SummerSlam 2018: éxito total

El evento, el segundo más importante del año en Estados Unidos, alcanzó importantes niveles de audiencia tanto en en territorio estadounidense como en México.

La cita se convirtió en tendencia en las redes sociales, donde fanáticos de habla inglesa e hispana compartieron miles de mensajes acerca de los encuentros y los vencedores.