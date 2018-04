Este sábado, 21 de abril jugarán West Bromwich Albion vs Liverpool en el partido de la Liga Premier de Inglaterra, la transmisión en vivo será a las 7:30 a.m., hora del Este. En esta ocasión el partido se jugara en el estadio The Hawthorns en West Bromwich, Inglaterra.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El partido West Bromwich Albion vs Liverpool se transmitirá en vivo y en español a través del canal Universo.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con la aplicación de Universo Now y DIRECTV Now, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

'It's not hard to enjoy your football here.' 💫@Alex_OxChambo reveals just how much he is loving life at #LFC: https://t.co/1QaJJv36hF pic.twitter.com/wmTeltZ1CV

— Liverpool FC (@LFC) April 18, 2018