Vinicus elogia a Santiago Solari y dice estar “feliz” en el Real Madrid

Vinicius Júnior, la nueva joya brasileña del Real Madrid, elogió este jueves al entrenador Santiago Solari de quien dijo le ayudó a “llegar con la cabeza tranquila” para debutar en el once principal.

“Solari siempre me ayudó desde que llegué a Madrid. Me hizo llegar con la cabeza tranquila y solo jugar. Esto es lo que ha hecho conmigo en el equipo principal y yo me quedo feliz”, declaró Vinicius Júnior tras el empate sin goles de la selección brasileña sub’20 con la de Colombia.

Brasileños y colombianos se midieron este jueves en el estadio Independencia de Belo Horizonte en cumplimiento de su preparación para el Campeonato Sudamericano Sub’20 que se disputará en enero próximo en Chile.

Desde que el entrenador argentino llegó al banquillo del equipo merengue, Vinicius Júnior tuvo más minutos y en su debut como titular participó de la goleada al Melilla por 4-0.

Tras el amistoso de este jueves, el exjugador del Flamengo lamentó la ausencia de goles en el encuentro con Colombia y consideró que se trata de una actuación para ser “olvidada”.

“Tenemos que evolucionar bastante y trabajar durante esos tres o cuatro días que tenemos antes del próximo partido para llegar en Goiania y hacer un excelente partido”, subrayó el ariete de 18 años.

“Queremos siempre dar lo mejor de nosotros, hoy no lo logramos, pero a las personas de Goiania les digo que pueden tener seguridad de que haremos un excelente partido”, completó.

Vinicius Júnior también recordó el cumpleaños de su equipo de formación, el Flamengo, que calificó como su club “de corazón” y al que ya había homenajeado con una foto colgada en sus redes sociales.

“Es el equipo de mi corazón, le tengo mucho cariño. Lo voy a llevar siempre dentro de mi corazón” y “vestir el manto sagrado”, expresó Vinicius Júnior en alusión a la camiseta del ‘Fla’.

Dijo que su deseo próximo es jugar en la selección absoluta.

“Estamos aquí en la sub’20, más cerca que nunca de la principal. Vamos evolucionando poco a poco, para llegar un día al nivel de los jugadores de la selección principal y poderlos ayudar”, puntualizó. EFE