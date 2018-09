US Open: Rafael Nadal se enfrenta a Juan Martín del Potro en semifinales

Rafael Nadal, el tenista español número 1 del ranking, venció en cinco sets al austríaco Dominic Thiem y pasa a las semifinales del Abierto de Estados Unidos o US Open, donde se enfrentará a Juan Martín del Potro.

El español logró la victoria ante Thiem por 0-6, 6-4, 7-5, 6 (4)-7 y 7-6 (5), en un partido que duró 4 horas y 49 minutos, en la cancha principal de Flushing Meadows en Nueva York.

In 4 hours and 49 minutes, @RafaelNadal defeats Thiem 0-6, 6-4, 7-5, 6-7, 7-6 at 2:04am! #USOpen pic.twitter.com/eHYr2rZy3Y

Thiem, noveno en el ranking, ganó con comodidad el primer set, pero Rafael Nadal, el campeón defensor, se recuperó de un comienzo desastrozo y avanzó así a semifinales en un tercer torneo de Grand Slam consecutivo, ganando una pelea física de ida y vuelta que concluyó después de las 2 a.m. del miércoles.

Ha sido “muy exigente, en todos los aspectos”, dijo Nadal, quien enfrentará al campeón 2009 Juan Martín del Potro, el viernes por un puesto en la final. “Una cuestión de un poco de suerte al final”.

“Es cruel, a veces, el tenis”, dijo Thiem, calificando la pérdida como “el primer partido realmente épico que he jugado”.

It was a power-packed match in Arthur Ashe as @delpotrojuan bested John Isner on his way to back-to-back semifinal births. #USOpen

Photos: https://t.co/Uw5VGuykj5 pic.twitter.com/rinUAnAdIA

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2018