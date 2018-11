Un bostero palpitando el gran día

The Fútbol Times entrevista a un fanático Xeneize

El Hincha de lo que él llama “La mitad más uno” espera este partido con angustia.

¿Decime Pablo, cómo lo vive un bostero?

Boca es lo más grande que hay, no veo la hora de que llegue el momento, pero a su vez no quiero que llegue porque tengo miedo a no ganarla.

Las últimas tres instancias decisivas, mano a mano, River nos robó. No fue justo el resultado, más allá de haber jugado mejor o peor, en la Copa Libertadores el segundo tiempo no se jugó y fueron a buscar los puntos a Paraguay.

En la Sudamericana le anularon un gol a Gigliotti que estaba 1 metro y media habilitado; y en la Super Copa, que Boca lo estaba rompiendo a pelotazos, le cobraron un penal a Cardona inventado por toda la manga de gallinas millonarios como Gallardo, su presidente y todos los periodistas partidarios de River.

Inventaron lo de la AFA bostera, porque el presidente de Argentina, Macri, es de Boca, porque Angelici, presidente de BOCA y Tapia, presidente de la AFA, son de Boca.

Lo que no se dan cuenta es que todos somos de Boca, porque somos el equipo más grande del mundo. No hace falta que, por ser de Boca, crean que hay algo contra River. Boca es más grande y siempre lo va a ser.

Por todo eso no quiero que llegue, pero por otro lado quiero que llegue porque sería histórico para el club más grande, popular e importante de la Argentina dar la vuelta en la heladera (cancha de River), festejar la séptima Copa Libertadores.

Alcanzar a Independiente en copas libertadores en títulos logrados, ya que Boca jugó 11 finales con ésta e Independiente jugó 7, ósea Boca es mucho más grande.

Además, pasaríamos con 19 títulos en Copas Internacionales y le festejaríamos la Copa a River y nos pondríamos 7 a 3. No tengo palabras para describir lo que siento y lo que quiero que pase con Boca.

¿A nivel mundial, cómo crees que, en distintos países, se está viviendo esta Final?

Es habitual que cuando un argentino viaja al extranjero con la camiseta de Boca lo identifiquen.

Primero no se dan cuenta lo que es porque el argento es el hincha más pasional que existe en el mundo.

Lo único que puede compararse con un argentino de los que sienten realmente el fútbol es un brasilero, en cuanto a lo que les gusta el fútbol, pero no como hincha.

No lo digo por ser argentino, pero, si hubiese un mundial solamente en competencia de hinchadas, Argentina sería campeón todos los años. Este partido vienen a verlo de todas partes del mundo.

¿En qué categoría de espectáculo ponés un show así?

Número uno.

¿Ya has vividos muchos partidos, distintas finales, ya has hecho promesas, has grabado videos pidiendo por favor, contaste tu postura frente a la mafia del fútbol? Para esta final, ¿cuáles son tus cábalas, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo va a ser tu minuto a minuto? Qué pasa si ganan, ¿qué pasa si pierden?

Lo estoy viviendo MAL, porque quiero poder disfrutarlo y sacármelo de encima. No me permite dormir, no me deja comer, me despierto temprano, pienso, sueño el partido.

Si perdemos, si ganamos, hablo con mi hermano, con amigos de Boca. Con los de River NO hablo.

Quiero que de una buena vez llegue, lo podamos disfrutar, irme al centro a festejar y saltar, gritar hasta quedarme sin voz, volver y ver todos los programas de fútbol para ver como lloran todos los de River y Boca se hace cada día más grande.

¿El que gana tiene la Gloria?

Eterna.

-Para cerrar, ¿qué es para vos el fútbol?

El fútbol es lo más importante, lo más lindo, lo más hermoso que hay en la vida.

Por supuesto que uno a medida que se va haciendo más grande, (no es que madura porque esos que te dicen: ‘es sólo un deporte’, no entienden nada de la vida), obvio que lo más importante es la salud y la familia, pero el fútbol.

Sin el fútbol no sería lo mismo, es algo inexplicable, algo que me gusta jugarlo, hablarlo, mirarlo, discutirlo, que te da felicidad, que te da algo que los demás no lo entienden, solamente un tipo pasional (no fanático).

Un tipo pasional, como soy yo, puede entender lo que siento por el fútbol, un par, alguien que siente lo que yo siento por Boca.

