ÚLTIMA HORA: Termina pelea de ‘El Canelo’ y ocurre lo inesperado (VIDEO)

Gennady Golovkin retuvo sus cetros del peso mediano al empatar el sábado con Saúl “Canelo” Álvarez en una brutal batalla que debe abrir el compás para una pronta revancha.

El combate cumplió de sobra con las expectativas: los dos no se guardaron nada al intercambiar golpes demoledores durante los 12 asaltos.

Ninguno sufrió una caída y tampoco terminaron con heridas muy visibles. Eso sí ambos pudieron calzar potentes golpes a los rostros, haciendo vibrar al público.

Golovkin fue el agresor de principio a fin, pero sin poder derribar al ídolo mexicano. Álvarez supo responder en sus intercambios “con “Triple G”.

La refriega mantuvo la intensidad hasta los últimos segundos, y se tuvo que apelar a las tarjetas.

Un juez señaló al “Canelo” como victorioso por 118-110, otro apuntó un 115-113 a favor de Golovkin y uno tercero registró un 114-114. La tarjeta de The Associated Press la vio igualada, 114-114.

Aunque a muchos decepcionó el resultado al final esa fue la decisión de los jueces.

Cabe destacar que al final el tapatío mostró su inconformidad tras el resultado, pues dijo que ganó siete rounds de 12.

También al final acordaron que se llevaría a cabo una revancha, aunque aún no lo confirman: “Veríamos en la segunda pelea, pero le volvería a ganar”, dijo el mexicano.

Golovkin y Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentaron este sábado en un combate del peso mediano que venía fraguándose durante mucho tiempo. Lo hicieron en el mejor momento de sus carreras.

La pelea no defraudó. Ambos pugilistas demostraron su poder sobre el cuadrilátero. Ninguno se guardó algo. El contrato determinaba que en caso de empate, había revancha segura. (Con información de AP).

Álvarez es una estrella establecida, y un ídolo de masas en México.

Entre los dos acumulan 86 victorias y solo una derrota. Esa la sufrió Álvarez (49-1-1, 34 nocauts) en 2013 ante Mayweather en una pelea en la que reconoció era demasiado joven para aceptarla.

