El triunfo también le permitió al español de 32 años aferrarse al número uno del mundo.

El austriaco Thiem, de 24 años y número siete en la siembra, apareció por primera vez en la final de un Grand Slam. Y nada más que ante Nadal en el Abierto de Francia, en donde el español ahora tiene marca de 11-0 en finales y 86-2 en general.

Rafael Nadal has now won the French Open a staggering 11 times. That’s 5 more French Open titles than any other player in the men’s open era.

2005 🏆

2006 🏆

2007 🏆

2008 🏆

2010 🏆

2011 🏆

2012 🏆

2013 🏆

2014 🏆

2017 🏆

2018 🏆 #FrenchOpen #Nadal pic.twitter.com/RhSewqnQ6j

— James Melville (@JamesMelville) June 10, 2018