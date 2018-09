Con decisión mayoritaria, Saúl “Canelo” Álvarez derrotó a Gennady Golovkin en una contienda que no se salvó de la polémica e incluso dijo que podría haber una tercera pelea.

“Es un gran peleador. Pero no soy cualquier rival, soy peleador de élite y aquí lo demostré. Si la gente quiere una tercera pelea la hacemos. Pero ahora voy a disfrutar con mi familia y mi gente. Soy campeón mundial de nuevo”, señaló el mexicano en sus primeras declaraciones.

“Los detractores siempre lo serán. Tengo mi cinturón y me lo llevo para mi equipo. No sé por qué no reconoce mi esquina. Seguimos aprendiendo, y fue una gran victoria para nosotros”.

Sin embargo, en redes sociales y en mesas de análisis el resultado no dejó contento a todos. Para algunos el boxeador kazajo debió tener mejor números en las tarjetas de los jueces.

“No sentí sus golpes. Tuvo sus momentos pero no me lastimó. Estaba haciendo su trabajo. Sabía que sería una pelea dura. Quería noquearlo, no se pudo pero tenemos los títulos que son lo importante”.

GGG habla y lanza mensaje

Por su parte el boxeador kazajo Gennady Golovkin dio sus primeras declaraciones tras la derrora justo cuando abandonaba el T-Mobile de Las Vegas.

Y primero felicitó a “Canelo” por su victoria, sin embargo indicó que se sigue sintiendo campeón.

Levanta polémica pelea ‘Canelo’ vs GGG

Los jueces tuvieron otra vez en sus manos el veredicto final del duelo entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin… y le abrieron de nuevo la puerta a la polémica.

Tras 12 asaltos, el juez Glenn Feldman tenía empatada la pelea a 114, mientras que Dave Moretti y Steve Weisfeld pusieron arriba 115-113 al “Canelo”, quien así, por decisiín mayoritaria, se agenció los cetros de peso Mediano del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo en la T-Mobile Arena.

Hace un año, los jueces habían decretado empate y no hubiera pasado nada si esta vez volvían a darlo. En ese momento se tenía la pelea 114-114.

Y en las redes sociales y en transmisiones de TV cuestionaron su triunfo.

El hecho es que Álvarez (50-1-2, 34 KO’s) terminó con la racha invicta de “GGG”, quien ahora tiene marca de 38-1-1, 34 KO’s.

“°Viva México, cab…!”, diría minutos después de ganar el tapatío, quien salió a ponerse frente al kazajo. En el primer duelo lo señalaron de que se la pasó corriendo.

Esta vez se echó para adelante y aguantó todo el poder de “GGG”, quien lo conectó en tres ocasiones con gran potencia, y Álvarez se quedó de pie ante golpes que noquearÌan a muchos peleadores.

Igual que en el primer pleito, las acciones fueron parejas, con rounds muy cerrados, pero en esta ocasión ambos se dedicaron a hacerse más daño.

Saúl con la iniciativa de golpear a “GGG” y este buscando con uppercuts terminar con el retador.

Y por lo intenso del duelo ambos acabaron golpeados. “Canelo” con un corte en la ceja izquierda, mientras que Golovkin con moretones en ambos ojos.

Al finalizar el entrenador mexicano Abel Sánchez de GGG compareció tras el Canelo vs Golovkin 2 en el programa A los Golpes de ESPN.

Contrario a lo que se esperaba Abel Sánchez, no arremetió contra los jueces y no quitó méritos a la victoria de “Canelo”.

Incluso consideró que el combate fue muy parejo y que se decidió por un asalto.

En las cifras, Saúl fue más efectivo. Conectó el 32 por ciento de sus golpes por el 27 por ciento del “GGG”. Saúl le metió 143 golpes de poder al rival, quien a su vez conectó 116.

Saúl no le cerró la puerta a una tercera pelea entre ambos.

“Si la gente la quiere, adelante, pero ahora vamos a descansar un poco y a disfrutar que somos campeones de nuevo”, dijo el mexicano 28 años.

Gennady, quien no pudo imponer la marca de 21 defensas del cetro Mediano, dejó pronto el ring. Ya en el vestidor expuso que no diría quién había perdido, pues eso lo habían determinado los jueces.

