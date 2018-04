Tottenham derrotó al Chelsea a domicilio por primera vez en 28 años

El Tottenham derrotó al Chelsea tres goles por uno en su visita al Stamford Bridge en una nueva jornada de la Premier League .

Dele Alli ofreció un oportuno recordatorio de su talento al anotar dos veces en cuatro minutos para poner fin a la espera de 28 años de Tottenham por una victoria en casa del Chelsea.

El triunfo de 3-1 el domingo en el derbi de Londres en la Liga Premier no solo acabó con una frustrante sequía en el estadio Stamford Bridge sino que también amplió la ventaja de Tottenham sobre Chelsea a ocho puntos en la pelea por el cuarto boleto de la Champions.

