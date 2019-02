Toronto y la MLS se quedó sin la “Hormiga Atómica”

La película que protagonizaron Sebastian Giovinco y Toronto FC desde hace cuatro años llegó a su fin en la MLS. El buen romance de convivencia terminó. Y se acabó porque seguían pasando los días y en la interna canadiense nadie se tomó la molestia de sentarte a la mesa para hablarle de una posible renovación.

El italiano ya lo había advertido: “si no me quieren están en todo su derecho, si me tengo que ir… me iré”. Y como no hubo acercamiento, en la primera chance “agarró vuelo” y dejó Canadá para fichar por el Al-Hilal de Arabia Saudita. Claro está que la oferta fue muy tentativa para dejar el fútbol estadounidense y llegar a una de menor calidad futbolística.

Desde su llegada a la MLS en enero 2015 hasta el la campaña 2018, Sebastian Giovinco jugó 142 partidos con el equipo de la Conferencia Este y su récord quedó en 83 goles y 64 asistencias. Un interesante promedio y donde, sobre todo, contribuyó a que el equipo sea protagonista. El hábil delantero fue parte del título MLS Cup 2017.

Además, en cuatro temporadas, Giovinco conquistó tres campeonatos canadienses, una edición de Supporters Shield y un título de Liga de la MLS (mencionado líneas arriba); y también fue condecorado como MVP de la Major League Soccer por la buena campaña 2014-15.

Toronto FC, mediante un comunicado indicó que llegaron a un acuerdo con el Al-Hilal de Arabia Saudita para que se quede con los servicios de Giovinco. Agrega el documento un agradecimiento especial para la “Hormiga Atómica”.

El habilidoso jugador italiano inició su carrera profesional con la Juventus y después pasó por Empoli, Parma y Toronto FC. El Al-Hilal de Arabia Saudita será su quinto equipo.