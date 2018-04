Toronto FC vs Guadalajara: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF?

Este martes 17 de abril se jugará el partido Toronto FC vs Guadalajara para el partido de ida para la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la transmisión en vivo del partido será a las 8:00 p.m., hora del Este.

Luego de ganarle a las águilas del América en el partido de vuelta de la semifinal, el Toronto FC, buscará hacer historia en la final de la Champions League y ganarle al “rebaño sagrado” pero las Chivas no se la va a dejar fácil.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

