Toronto FC vs América: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF?

Este martes 2 de abril se jugarán FC vs América para el partido de ida de la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la transmisión en vivo del partido será a las 8:00 p.m., hora del Este. Ambos equipos buscaran su pase para la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido Toronto FC vs América se transmitirá en vivo y en español a través de Univision Deporte USA, si tienes suscripción de cable puedes revisar tu guía local para verificar el canal.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Univision Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el partido Toronto FC vs América con la aplicación de DIRECTV NOW y Univision Now, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Si no tienes suscripción de cable puedes ver Toronto FC vs América aquí:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $14.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

It is almost game time! @torontofc hosts @ClubAmerica as both clubs look to book a ticket to the #SCCL2018 Final! ¡Estamos contando los dias! Toronto FC recibe a América en el primer duelo de la Semi Final de SCCL 2018. pic.twitter.com/Lc3p6h0yr4 — THE CHAMPIONS (@TheChampions) March 30, 2018

