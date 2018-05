Este viernes 1 de junio se enfrentaran los equipos nacionales de futbol de la sub 21 en el partido de Torneo de Toulon, en esta ocasión el partido será entre China vs México y la transmisión en vivo será a las 11:00 a.m., hora del este.

Aquí te mostramos cómo disfrutar el partido por TV o dispositivo móvil.

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

Este partido la sub 21 China vs México se transmitirá en español por el canal de beIN Sports.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el juego la sub 21 China vs México a través de DIRECTV Now. Debes crear una cuenta para tener acceso.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con la aplicación de beIN Sports pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Si no tienes suscripción de cable puedes ver el partido de la sub 21 China vs México:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

