Todo listo para la Daytona 500 2019

Tras años de aspiraciones, meses de preparación y semanas de anticipación, la Daytona 500 se ha caracterizado por finales emocionantes que han sido muy difíciles de predecir.

Los últimos dos ganadores, – Kurt Busch en 2017 y Austin Dillon en 2018 – se llevaron la victoria tras tomar la punta en la última vuelta.

Desde 1994 y 1995, nadie ha ganado la Daytona 500 en forma consecutiva desde que Sterling Marlin lo hizo y solo Richard Petty y Cale Yarborough también lo han logrado.

La última vez que el ganador salió desde la Pole Position, fue Dale Jarrett en 2000 y las últimas tres ediciones han sido ganadas por fabricantes diferentes.

“Es impresionante que solo 3 pilotos han podido ganarla en forma consecutiva y me encantaría ser el 4to.”, dijo Dillon, el piloto de Richard Childress Racing esta semana. “Sería increíble, pero parece algo muy complicado de lograr. No es fácil ganar en esta pista y por eso (una victoria) es tan especial y por lo mismo muchos no han podido ganar aquí. Es lo que pasa aquí. Todo te tiene que salir perfectamente bien para poder llegar al Victory Lane. Eso es todo”.

En los últimos 15 años, solo dos pilotos han podido ganar más de una vez la Daytona 500; los entonces compañeros de equipo en Hendrick Motorsports Dale Earnhardt Jr. (2004 y 2014) y Jimmie Johnson (2006 y 2013).

Además, la lista de exitosos pilotos de la Monster Energy NASCAR Cup Series que no han podido ganar la Daytona 500 incluye entre otros al campeón de 2017, Martin Truex Jr., quien lo ha intentado 14 veces y Kyle Busch, campeón de 2015, quien tiene 13, así como el eterno candidato al título Clint Bowyer.

Truex Jr., estuvo cerca en 2016, cuando entró en 2do. lugar a 0.01 segundos de Denny Hamlin. El ahora piloto del Toyota No. 19 de Joe Gibbs Racing lo intentará una vez más tras su salida del desaparecido equipo Furniture Row Racing, con el que ganó el campeonato.

