Todavía en deuda, Argentina y Francia chocan en octavos

Argentina y Francia tienen mucho en común. A pesar de su extraordinaria riqueza individual, ninguno de los dos equipos se ha mostrado todavía a la altura de las expectativas en Rusia.

En su camino al duelo del sábado por los octavos de final en Kazán, la Albiceleste sobrevivió a una tempestad con el agónico triunfo 2-1 sobre Nigeria en el cierre de su zona. Un improbable empate ante la novata Islandia en el estreno y posteriormente una contundente derrota contra Croacia dejaron a la Albiceleste al borde de una eliminación que hubiera significado una catástrofe futbolística para el país sudamericano.

Francia, en cambio, terminó invicta y en la cima de su grupo con victorias sobre Australia y Perú y un empate con Dinamarca. Pero la falta de ambición e intensidad fueron evidentes.

Sus jugadores emblema aparecieron a cuentagotas.

El astro Lionel Messi, máximo artillero en la historia del seleccionado argentino, anotó un magnífico gol ante los africanos luego de dos partidos para el olvido. Por su parte Antoine Griezmann, emblema de Les Bleus, festejó uno pero su rendimiento ha sido de regular a malo.

Los dos equipos lo tienen claro. Para vencer al otro tendrán que mostrar su mejor versión.

“Tenemos que tener un gran rendimiento si queremos seguir en el torneo”, manifestó el portero francés Hugo Lloris el viernes. “Vamos a necesitar de nuestras estrellas y cualidades individuales”.

En Argentina creen que la dura experiencia de la primera ronda los ha fortalecido y que el equipo ahora va a soltarse.

“Nosotros estamos muy confiados en la capacidad y la recuperación que tuvimos”, dijo el técnico de Argentina Jorge Sampaoli en conferencia de prensa. “Mañana Argentina tiene una gran fortaleza anímica que le va a permitir encarar el partido con mucha decisión, la decisión va a estar enmarcada en el aspecto futbolístico, sobre todo, en el juego”.

“Yo sueño mañana con ver una Argentina con mucha pasión, pero por sobre todo con mucho fútbol”, subrayó. “Si no lo controlamos, va a terminar siendo un partido físico que no nos va a convenir”.

Esta es una de las razones por las que Sampaoli evalúa repetir el once que superó a Nigeria, algo que nunca ha sucedido en los 15 partidos que lleva al frente del seleccionado.

Su equipo dominó la posesión del balón en sus tres compromisos de primera ronda, pero la táctica de presión alta no funcionó y los rivales aprovecharon espacios a las espaldas Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico por el sector de la izquierda. Una tentación para la velocidad de Kylian Mbappe.

“Es muy importante, con espacios te puede lastimar”, advirtió el volante Giovani Lo Celso, compañero del francés en el Paris Saint-Germain. “Francia es muy importante, lo ha hecho muy bien en fase de grupos…Pero también dejan sus espacios y lo tenemos que aprovechar. De mitad de cancha para adelante tenemos jugadores muy importantes”.

Francia no ha perdido en sus últimos ocho enfrentamientos mundialistas ante selecciones sudamericanas y, más importante aún, no permitió anotaciones en siete de esos partidos. El último fue el del brasileño Careca en México 1986. En contraparte, el conjunto francés suma derrotas en sus dos partidos contra Argentina en las Copas del Mundo de 1930 y 1978.

El ganador de este cruce jugará ante el sobreviviente del duelo entre Uruguay y Portugal.