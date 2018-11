Timbers vs Kansas City 0-0, hubo mucha fricción y ningún gol

Los Timbers viajan a Kansas city para enfrentar al Sporting Kansas City para el partido de vuelta, el partido decisivo el jueves 29 de noviembre

Los Portland Timbers y el Sporting Kansas City lograron un empate 0-0 en el partido de ida del Western Conference Championship en el Audi 2018 MLS Cup Playoffs frente a 21,144 fanáticos en el Providence Park el domingo. Marcó la novena hoja limpia del Portland en 19 partidos en casa de la MLS, incluidos los playoffs, durante la temporada 2018.

Los Timbers viajan para el partido de vuelta de la serie contra el Sporting Kansas City el jueves 29 de noviembre en el Children ‘s Mercy Park. A partir de las 6:30 p.m. (Pacífico), el partido se transmitirá por ESPN y contará con transmisiones de radio locales en 750 AM / 102.9 FM The Game (en inglés) y La GranD 1150 AM / 93.5 FM (en español).

Con el sorteo, Portland concluyó su campaña en casa en 2018 invicta en sus últimos siete partidos (5-0-2) en el Providence Park, incluidos los playoffs, al tiempo que registra cinco blanqueadas durante ese lapso. Los Timbers publicaron un récord de 14-2-5 en todas las competiciones en Providence Park en 2018.

Los Timbers registraron su 11º blanqueo de la temporada 2018 y su noveno en la general en el estadio Providence Park. Además, fue la novena vez que Portland mantuvo a un oponente sin meter goles en un partido de playoffs en todas las épocas (desde 1975).

Los Timbers mantuvieron al Sporting Kansas City sin un tiro al arco durante los primeros 55 minutos, rindiendo solo un tiro al arco durante todo el partido.

Diego Valeri terminó el partido con siete oportunidades creadas, que está empatada con la segunda oportunidad más creada por un jugador de los Timbers en un juego de playoff de la MLS.

Valeri ha creado 17 oportunidades durante la postemporada de 2018, nueve más que cualquier otro jugador de la MLS.

Portland casi abrió el marcador en el sexto minuto del partido. Zarek Valentin jugó un centro al área cerca del extremo derecho. La pelota fue desviada por un jugador del Sporting Kansas City y Jorge Villafaña se abalanzó sobre la pelota que rebota cerca del borde del área, desatando un disparo fuertísimo que sacudió el interior del poste derecho.

Los Timbers generaron oportunidades consecutivas de jugadas fijas en el tiempo de descuento de la primera mitad. Dairon Asprilla llegó al final del servicio de Valeri en el área desde el lado derecho, dirigiendo un remate de cabeza en el marco y forzando una salvada del portero del Sporting Kansas City, Tim Melia.

Menos de un minuto después, Valeri lanzó un profundo tiro libre desde el centro del campo. Liam Ridgewell saltó y envió un remate de cabeza hacia el poste derecho, pero Melia se zambulló y golpeó el balón.

Ridgewell y Valentin se combinaron para hacer una jugada defensiva clave en el minuto 58. Con el Sporting Kansas City en el contraataque, Daniel Sallói corrió tarde por el lado izquierdo del área, disparando desde cerca, pero Ridgewell y Valentin se deslizaron al frente para bloquear el intento.

Bill Tuiloma casi puso a Portland adelante en el minuto 82, conectando con un saque de esquina de Valeri y colocando un potente remate de cabeza en el marco, pero Melia saltó a su derecha para agarrar la pelota del aire.

Ridgewell volvió a hacer un bloqueo clave, esta vez casi al terminar el segundo tiempo. Sallói recibió un pase dentro del área y disparó desde un punto en blanco, pero Ridgewell sacrificó su cuerpo y se lanzó frente al tiro de Sallói.

Resumen de mala conducta:

POR: Guzmán (precaución, tarjeta amarilla), 36

SKC: Sinovic (precaución, tarjeta amarilla), 45 + 1

SKC: Besler (precaución, tarjeta amarilla), 66

SKC: Sallói (precaución, tarjeta amarilla), 89

Alineaciones:

POR: Arquero Attinella, D Valentin, D Mabiala (Tuiloma, 19), D Ridgewell, D Villafaña, M Chara, M Guzmán, M Asprilla, M Valeri ©, M Blanco, D Ebobisse (Melano, 81)

Sustitutos no utilizados: Arquero Clark, D Powell, M Olum, M Flores, M Conechny

Total de tiros: 14 (Ridgewell, 3); Disparos de gol: 6 (Ridgwell, 2); Faltas: 16 (Asprilla, 4); Fuera de juego: 1; Tiros de esquina: 5;

SKC: Arquero Melia, D Zusi, D Opara, D Besler ©, D Sinovic, M. Sánchez, M. Espinoza, M. Gutiérrez, D. Russell (Croizet, 90 + 2), D. Sallói, D. Shelton

Sustitutos no utilizados: Arquero Zendejas, D Fontás, D Evans, M Németh, D Busio, D Fernandes,

Total de tiros: 9 (Tres jugadores empatados, 2); Disparos de gol: 1 (Sinovic, 1); Faltas: 15 (Sinovic, 4); Fuera de juego: 4; Tiros de esquina: 1;

Árbitro: Robert Sibiga

Árbitros asistentes: CJ Morgante, Corey Rockwell

4º Oficial: Ted Unkel

VAR: Edvin Jurisevic

AVAR: Jeremy Hanson

Asistencia: 21,144

Contenido generado por thefutboltimes.com