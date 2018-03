Tigres UANL vs Toronto: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF?

Este martes 13 de marzo se jugará el segundo partido de Tigres UANL vs Toronto para los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la transmisión en vivo del partido será a las 11:00 p.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El partido Tigres UANL vs Toronto se transmitirá en vivo y en español a través de Univision Deporte USA, si tienes suscripción de cable puedes revisar tu guía local para verificar el canal.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de DIRECTV NOW. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el partido Tigres UANL vs Toronto con la aplicación de Univision Deportes y Univision Now, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

The #SCCL2018 Quarterfinals continue with @TigresOficial vs @torontofc on Tuesday March 13 at 10pm ET! pic.twitter.com/umE5IF5BGy

— THE CHAMPIONS (@TheChampions) March 10, 2018