Tigres derrota a Querétaro a domicilio gracias a un doblete de Gignac

Siempre lo he dicho, si algo me hizo enamorarme de esta ciudad fue su gente, su pasión y el amor de la afición por sus camisetas, pero nunca imagine que esto pudiera llegar a algo tan triste como lo de este domingo. Amigos esto no es así! Nuestra rivalidad es en la cancha y dura 90 minutos, afuera seguimos siendo amigos, familia, regios. Demostremos de nuevo porque nos llaman la mejor afición de México. Por amor al deporte y a nuestras camisetas, digamos no a la violencia y demostremos que todos pertenecemos a una misma ciudad. Un Abrazo. Y le deseo la pronta recuperación a todos aquellos que resultaron afectados por estos actos inaceptables. Sea del equipo que sea, esto no debe de volver a suceder.