Tauro vs América: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF?

Este miércoles 14 de marzo se jugará el segundo partido entre Tauro vs América para los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la transmisión en vivo del partido será a las 9:00 p.m., hora del Este.

Ambos equipos buscaran su pase para la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Sin embargo, en esta ocasión las águilas del América llevan una ventaja por encima de los Taurinos, ya que en el ultimo partido vencieron con 4 a 0.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

The #SCCL2018 Quarterfinals continue with @TauroFC vs @ClubAmerica on Wednesday March 14 at 8pm! Will Tauro make a comeback against Club América at home? pic.twitter.com/SL3hYOJo8L

